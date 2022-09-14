Турция потребовала от Украины объяснить призывы ввести санкции против бизнеса
Турция потребовала у Украины объяснений в связи с информацией о том, что в стране ведется кампания в поддержку введения санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
«Сложилось впечатление, что кампания, инициированная Украиной, направлена только против турецких компаний. Она направлена не только против турецких компаний. В их число также вошли компании из многих стран, связанных с Россией, таких как США и государства ЕС. В этом списке насчитывается более 18 000 компаний», — отметил глава МИДа (цитата по ТАСС).
Чавушоглу заявил, что турецкую сторону волнуют собственные компании, поэтому соответствующие действия для разъяснения ситуации были предприняты как в Киеве, так и в Анкаре.
Турецкая газета Aydınlık ранее сообщила о существовании веб-сайта, связанного с МИД Украины, на котором опубликован черный список, в который входят в том числе топ-менеджеры турецких банков Ziraat bankasi («Зираат банкасы») и Is bankasi («Иш банкасы»). Киев заявляет об их сотрудничестве с Москвой.
В августе издание Financial Times также писало о том, что Запад недоволен растущим сотрудничеством Турции с Россией и готов принять ответные меры, если Анкара поможет Москве обходить санкции. Об этом заявили шесть западных чиновников после встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. На ней лидеры обсуждали наращивание торговли, оплату российского газа рублями и применение в Турции карт «Мир».
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