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Турция потребовала от Украины объяснить призывы ввести санкции против бизнеса

Ведомости

Турция потребовала у Украины объяснений в связи с информацией о том, что в стране ведется кампания в поддержку введения санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Сложилось впечатление, что кампания, инициированная Украиной, направлена только против турецких компаний. Она направлена не только против турецких компаний. В их число также вошли компании из многих стран, связанных с Россией, таких как США и государства ЕС. В этом списке насчитывается более 18 000 компаний», — отметил глава МИДа (цитата по ТАСС).

Чавушоглу заявил, что турецкую сторону волнуют собственные компании, поэтому соответствующие действия для разъяснения ситуации были предприняты как в Киеве, так и в Анкаре.

Турецкая газета Aydınlık ранее сообщила о существовании веб-сайта, связанного с МИД Украины, на котором опубликован черный список, в который входят в том числе топ-менеджеры турецких банков Ziraat bankasi («Зираат банкасы») и Is bankasi («Иш банкасы»). Киев заявляет об их сотрудничестве с Москвой. 

В августе издание Financial Times также писало о том, что Запад недоволен растущим сотрудничеством Турции с Россией и готов принять ответные меры, если Анкара поможет Москве обходить санкции. Об этом заявили шесть западных чиновников после встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. На ней лидеры обсуждали наращивание торговли, оплату российского газа рублями и применение в Турции карт «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных