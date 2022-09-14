Турция потребовала от Украины объяснить призывы ввести санкции против бизнеса

В августе издание Financial Times также писало о том, что Запад недоволен растущим сотрудничеством Турции с Россией и готов принять ответные меры, если Анкара поможет Москве обходить санкции. Об этом заявили шесть западных чиновников после встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. На ней лидеры обсуждали наращивание торговли, оплату российского газа рублями и применение в Турции карт «Мир».