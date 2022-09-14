Газета
Политика

Премьер-министр Швеции Андерссон уйдет в отставку

Ведомости

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выразила готовность признать поражение на выборах и уйти в отставку, сообщило NRK. Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции», – сказала она (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе в Швеции прошли парламентские выборы, по итогам которых правый блок, включающий в себя четыре партии – «Шведские демократы» (ШД), Умеренную коалиционную партию (УКП), партию «Либералы» (ПЛ) и Христианских демократов (ХДП), получил большинство. Как сообщает NRK, отставание партий правящего красно-зеленого блока стало очевидным утром 12 сентября – после подсчета последних предварительных голосов и голосов тех людей, которые пришли на выборы за границей. Таким образом, правящая коалиция не получила достаточного количества мандатов для сохранения своей позиции.

Издание отмечает, что следующим премьер-министром станет лидер УКП Ульф Кристерссон, который уже работает над формированием нового правительства.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных