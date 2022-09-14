Премьер-министр Швеции Андерссон уйдет в отставку
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выразила готовность признать поражение на выборах и уйти в отставку, сообщило NRK. Об этом она заявила на пресс-конференции.
«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции», – сказала она (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе в Швеции прошли парламентские выборы, по итогам которых правый блок, включающий в себя четыре партии – «Шведские демократы» (ШД), Умеренную коалиционную партию (УКП), партию «Либералы» (ПЛ) и Христианских демократов (ХДП), получил большинство. Как сообщает NRK, отставание партий правящего красно-зеленого блока стало очевидным утром 12 сентября – после подсчета последних предварительных голосов и голосов тех людей, которые пришли на выборы за границей. Таким образом, правящая коалиция не получила достаточного количества мандатов для сохранения своей позиции.
Издание отмечает, что следующим премьер-министром станет лидер УКП Ульф Кристерссон, который уже работает над формированием нового правительства.