ВСУ обстреляли белгородское село Красный Хутор
Украинские военные обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«ВСУ вновь обстреливают село Красный Хутор Белгородского района. По докладу главы поселения новые разрушения есть в 14 домовладениях. Предварительно пострадавших нет. Жители улиц, проходящих вдоль границы, еще вчера были отселены», — написал он.
Село Красный Хутор подверглось обстрелу и накануне. «Со стороны Украины идет обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения», – написал тогда губернатор, добавив, что местных жителей вывозят на безопасное расстояние.
13 сентября Гладков сообщил об обстрелах пустого приграничного поселка Журавлевка, в котором, по его словам, остались лишь пожилые люди старше 80 лет.
В начале августа Гладков сообщал, что с 1 сентября будут закрыты только те школы, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа. При этом работа образовательных учреждений в других населенных пунктах, в том числе в городе Валуйки, продолжится в привычном формате.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 сентября.
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