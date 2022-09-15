США расширили персональные санкции против России

Под блокирующие санкции ранее попали спортсменка Алина Кабаева, совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший и его сын Андрей Гурьев-младший, бывший владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко и глава ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников. В перечне также оказались Константин Иващенко, Наталья Попова, Дмитрий Пумпянский, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Антон Урусов и Сергей Елисеев.