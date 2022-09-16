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Посол России в Швеции заявил о быстром поражении Киева в случае настоящей войны

Ведомости

Если Россия перейдет от спецоперации на Украине к полномасштабной войне против нее, то киевский режим ждет скорое падение, заявил российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в комментарии Expressen.

«Российская сторона проводит спецоперацию. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, Украине конец в очень короткое время», – сказал он.

Комментируя же ход спецоперации, посол заявил: «Мы выигрываем, вы должны это записать». Татаринцев также усомнился, что Россию можно изолировать от остального мира.

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте президент подчеркивал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

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После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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