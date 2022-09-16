Посол России в Швеции заявил о быстром поражении Киева в случае настоящей войны
Если Россия перейдет от спецоперации на Украине к полномасштабной войне против нее, то киевский режим ждет скорое падение, заявил российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в комментарии Expressen.
«Российская сторона проводит спецоперацию. Это не война. Если Россия начнет настоящую войну, Украине конец в очень короткое время», – сказал он.
Комментируя же ход спецоперации, посол заявил: «Мы выигрываем, вы должны это записать». Татаринцев также усомнился, что Россию можно изолировать от остального мира.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте президент подчеркивал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.