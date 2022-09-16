Посол России в Швеции заявил о быстром поражении Киева в случае настоящей войны

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В марте президент подчеркивал, что решение о проведении спецоперации связано с «реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.