Шольц заявил о неизменности позиции Путина по Украине

По его словам, из разговора с Путиным не следует того, что российская сторона считает начало спецоперации ошибкой. «Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», – сказал Шольц.