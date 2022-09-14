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Шольц заявил о неизменности позиции Путина по Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по поводу Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам полуторачасового телефонного разговора лидеров двух стран. Об этом сообщили «РИА Новости».

По его словам, из разговора с Путиным не следует того, что российская сторона считает начало спецоперации ошибкой. «Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал», – сказал Шольц.

В сообщении Кремля по итогам разговора сказано, что Путин «заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».

Путин также рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия. В этом вопросе до сих пор отсутствуют какие-либо подвижки, подчеркнул президент.

Также Путин заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, а сокращение поставок связано с перебоями в работе «Северного потока — 1», что вызвано антироссийскими санкциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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