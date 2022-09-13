Путин и Шольц обсудили Украину и «зерновую сделку»

Путин также рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого, глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия. В этом вопросе до сих пор отсутствуют какие-либо подвижки, подчеркнул президент. Россия готова поставлять на рынки больше зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах, добавил Путин.