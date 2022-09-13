Путин и Шольц обсудили Украину и «зерновую сделку»
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине.
«Владимир Путин, в частности, заострил внимание Федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин также рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. Помимо этого, глава российского государства напомнил канцлеру ФРГ о пакетном характере «зерновой сделки», которая предусматривает и беспрепятственный вывоз российского продовольствия. В этом вопросе до сих пор отсутствуют какие-либо подвижки, подчеркнул президент. Россия готова поставлять на рынки больше зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах, добавил Путин.
Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, подчеркнул Путин. Сокращение поставок связано с перебоями в работе «Северного потока-1», что вызвано антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. На фоне отказа ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», а также перекрытия поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу, попытки обвинить Россию в нарушении энергоснабжения Европы «выглядят весьма цинично», добавил российский президент.
В сообщении пресс-службы правительства Германии по итогам разговора говорится, что канцлер призвал президента России «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины».
Шольц также призвал Путина обеспечить безопасность Запорожской АЭС, следуя рекомендациям Международного агентства по атомной безопасности. Немецкая сторона также подчеркнула важность продолжения выполнения т.н. «зерновой сделки», необходимой для урегулирования продовольственного кризиса в мире.
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