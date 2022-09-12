Песков исключил отвод войск от Запорожской АЭС
Речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном — вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями», – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, российская сторона по-прежнему призывает все страны, которые имеют влияние на Украину, употребить свое влияние, чтобы она прекратила ежедневные и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС.
Представитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что ЗАЭС можно будет перезапустить после того, как линия соприкосновения отодвинется на безопасное расстояние.
В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок, начался его перевод в холодное состояние. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил ранее глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Позднее ситуацию на Запорожской АЭС обсудили по телефону президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон. Путин проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.
Вчера также генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о начале консультаций по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
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