Песков исключил отвод войск от Запорожской АЭС

Позднее ситуацию на Запорожской АЭС обсудили по телефону президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон. Путин проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.