В Запорожье допустили перезапуск ЗАЭС после отдаления линии соприкосновения
Запорожскую АЭС можно будет перезапустить после того, как линия соприкосновения отодвинется на безопасное расстояние, заявил представитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов в комментарии ТАСС.
«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», – сказал он. Станцию можно запустить за считанные часы, однако на более «мягкий» запуск потребуется несколько дней, добавил Рогов.
В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок, начался его перевод в холодное состояние. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил ранее глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Позднее ситуацию на Запорожской АЭС обсудили по телефону президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон. Путин проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены.
Вчера также генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о начале консультаций по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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