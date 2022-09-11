В МАГАТЭ заявили о начале консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Необходимо как можно скорее создать вокруг Запорожской АЭС зоны ядерной и физической безопасности, консультации насчет этого уже начались, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Я все еще крайне обеспокоен положением дел на электростанции, которая остается в опасности, пока продолжаются какого-либо рода обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о срочной необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС», — приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.
В ночь на 11 сентября на Запорожской атомной электростанции был остановлен последний работавший энергоблок. Сейчас осуществляется переход блока в холодное состояние, сообщил также «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил он ранее.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
В ВГА Запорожской области ранее допустили возможность остановки ЗАЭС из-за обстрелов.