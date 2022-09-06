МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и создать вокруг нее безопасную зону

«МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы», – говорится в докладе.