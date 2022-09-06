МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и создать вокруг нее безопасную зону
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС и установить вокруг нее безопасную зону, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опубликованный доклад организации по итогам посещения станции ее специалистами.
«МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы», – говорится в докладе.
ТАСС со ссылкой на доклад уточнил, что это необходимо для предотвращения «ядерного инцидента», который может быть спровоцирован боевыми действиями вблизи станции. МАГАТЭ также выразило готовность немедленно приступить к консультациям по поводу создания защитной зоны.
В отчете организации сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и специалисты миссии сами стали свидетелями обстрелов.
1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию из-за регулярных обстрелов АЭС в течение августа. Действия украинской стороны в Минобороны охарактеризовали как «ядерный терроризм».