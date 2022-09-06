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МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы ЗАЭС и создать вокруг нее безопасную зону

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало прекратить обстрелы Запорожской АЭС и установить вокруг нее безопасную зону, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опубликованный доклад организации по итогам посещения станции ее специалистами.

«МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам, для обеспечения безопасности эксплуатационного персонала и для поддержания физической целостности для обеспечения безопасной и надежной работы», – говорится в докладе.

ТАСС со ссылкой на доклад уточнил, что это необходимо для предотвращения «ядерного инцидента», который может быть спровоцирован боевыми действиями вблизи станции. МАГАТЭ также выразило готовность немедленно приступить к консультациям по поводу создания защитной зоны.

В отчете организации сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и специалисты миссии сами стали свидетелями обстрелов.

1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию из-за регулярных обстрелов АЭС в течение августа. Действия украинской стороны в Минобороны охарактеризовали как «ядерный терроризм».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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