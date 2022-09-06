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На Запорожской АЭС после обстрела произошла утечка мазута

Ведомости

На Запорожской АЭС после обстрела украинских военных произошла утечка мазута в канал для подачи воды, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александра Волгу.

«С ударом по тепловой электростанции, которая находится в городе. Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции», — заключил Волга. По его словам, специалисты изучают место ЧП, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.

Власти Энергодара ранее сегодня сообщили об обесточивании города из-за обстрелов ВСУ. По их информации, всего было зафиксировано не менее 7 прилетов. Мощность шестого энергоблока была снижена до 150 МвТ, АЭС сейчас работает на обеспечение собственных нужд.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. С тех пор ВСУ начали обстреливать город, снаряды попадали в том числе по территории самой станции. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в течение августа.

Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих. Предполагается, что сегодня будет опубликован отчет о ситуации на электростанции, сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Ранее по теме: Власти Энергодара сообщили об обесточивании города из-за обстрелов ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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