На Запорожской АЭС после обстрела произошла утечка мазута
На Запорожской АЭС после обстрела украинских военных произошла утечка мазута в канал для подачи воды, передает «РИА Новости» со ссылкой на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александра Волгу.
«С ударом по тепловой электростанции, которая находится в городе. Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции», — заключил Волга. По его словам, специалисты изучают место ЧП, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.
Власти Энергодара ранее сегодня сообщили об обесточивании города из-за обстрелов ВСУ. По их информации, всего было зафиксировано не менее 7 прилетов. Мощность шестого энергоблока была снижена до 150 МвТ, АЭС сейчас работает на обеспечение собственных нужд.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. С тех пор ВСУ начали обстреливать город, снаряды попадали в том числе по территории самой станции. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в течение августа.
Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих. Предполагается, что сегодня будет опубликован отчет о ситуации на электростанции, сообщал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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