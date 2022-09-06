На Запорожской АЭС после обстрела произошла утечка мазута

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. С тех пор ВСУ начали обстреливать город, снаряды попадали в том числе по территории самой станции. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в течение августа.