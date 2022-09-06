Власти Энергодара сообщили об обесточивании города из-за обстрелов ВСУ
Энергодар оказался обесточен в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Уточняется, что в районе Запорожской АЭС были повреждены линии электропередач.
«Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Энергодару и его окраинам. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен. Информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении Рогова, опубликованном в его Telegram-канале.
По его информации, всего было зафиксировано не менее 7 прилетов. Мощность шестого энергоблока была снижена до 150 МвТ, АЭС сейчас работает на обеспечение собственных нужд.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях.
Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. Предполагается, что сегодня будет опубликован отчет о ситуации на электростанции, об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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