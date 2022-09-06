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Власти Энергодара сообщили об обесточивании города из-за обстрелов ВСУ

Ведомости

Энергодар оказался обесточен в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Уточняется, что в районе Запорожской АЭС были повреждены линии электропередач.

«Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Энергодару и его окраинам. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен. Информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении Рогова, опубликованном в его Telegram-канале.

По его информации, всего было зафиксировано не менее 7 прилетов. Мощность шестого энергоблока была снижена до 150 МвТ, АЭС сейчас работает на обеспечение собственных нужд. 

Ранее по теме: Глава МАГАТЭ опубликует отчет о ситуации на ЗАЭС 6 сентября

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях.

Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. Предполагается, что сегодня будет опубликован отчет о ситуации на электростанции, об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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