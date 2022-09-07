В ВГА Запорожской области допустили остановку ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
В случае продолжения постоянных обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС не исключена ее остановка, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».
«Скорее всего, перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но, скорее всего, придется принимать такое решение», – приводит его слова «РИА Новости».
Ранее сегодня ВСУ вновь обстреляли город Энергодар на контролируемой России части Запорожской области, сообщил представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Накануне власти Энергодара также сообщали об артобстреле Энергодара ВСУ. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Позднее утечка была купирована, последствий для станции не было, отмечали в местной администрации.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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