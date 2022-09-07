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В ВГА Запорожской области допустили остановку ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

Ведомости

В случае продолжения постоянных обстрелов украинскими военными Запорожской АЭС не исключена ее остановка, заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live».

«Скорее всего, перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но, скорее всего, придется принимать такое решение», – приводит его слова «РИА Новости».

Ранее сегодня ВСУ вновь обстреляли город Энергодар на контролируемой России части Запорожской области, сообщил представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Накануне власти Энергодара также сообщали об артобстреле Энергодара ВСУ. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Позднее утечка была купирована, последствий для станции не было, отмечали в местной администрации.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Ранее по теме: Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле и обесточивании города

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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