Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле и обесточивании города
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли город Энергодар на контролируемой России части Запорожской области, сообщил представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен», – написал он. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС, рядом с которой находится Энергодар, снижена до 35-140 МВт, добавил он.
Накануне власти Энергодара также сообщали об артобстреле Энергодара ВСУ. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Позднее утечка была купирована, последствий для станции не было, отмечали в местной администрации.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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