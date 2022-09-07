Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС
Отчету Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской АЭС можно доверять, несмотря на то что атомное агентство находится под давлением США и ЕС, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе США, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи», — отметил президент.
При этом он отметил, что на территории ЗАЭС нет российской военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ. Техника, в том числе работающая в рамках контрбатарейной борьбы, находится за периметром станции, заключил Путин.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС из-за регулярных обстрелов станции в течение августа. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников АЭС. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москве необходимы дополнительные разъяснения от МАГАТЭ по докладу.
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