Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС

«Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе США, европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи», — отметил президент.