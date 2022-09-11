Путин и Макрон обсудили ситуацию с атаками на Запорожскую АЭС
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
«С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями», — говорится в сообщении.
Президент России проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Лидеры стран выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
Владимир Путин указал на то, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.
При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности президенты подтвердили позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.
В ночь на 11 сентября на Запорожской атомной электростанции был остановлен последний работавший энергоблок. Сейчас осуществляется переход блока в холодное состояние, сообщил также «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил он ранее.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
В ВГА Запорожской области ранее допустили возможность остановки ЗАЭС из-за обстрелов.