В Запорожской области заявили об остановке последнего работавшего энергоблока АЭС
На Запорожской атомной электростанции в ночь на воскресенье был остановлен последний работавший энергоблок, рассказал «РИА Новости» представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает», — сказал он.
Сейчас осуществляется переход блока в холодное состояние, сообщил также «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил он ранее.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
В ВГА Запорожской области ранее допустили возможность остановки ЗАЭС из-за обстрелов.