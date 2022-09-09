Совет управляющих МАГАТЭ намерен призвать Россию покинуть Запорожскую АЭС
Проект резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) содержит призыв к России прекратить все действия на Запорожской АЭС и других ядерных объектах Украины. С документом ознакомилось агентство Reuters.
Текст резолюции подготовлен Польшей и Канадой и был распространен среди представителей всех 35 стран, входящих в совет. В тексте выражается сожаление в связи с продолжающимся присутствием российских сил и сотрудников «Росатома» на ЗАЭС.
Резолюция призывает Россию «немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и на любом другом ядерном объекте в Украине, чтобы компетентные органы могли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины», говорится в документе.
Аналогичные формулировки использовались и в резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 3 марта, правда, тогда речь шла в первую очередь о Чернобыльской АЭС. Поскольку в тот раз резолюция была принята без особых проблем, скорее всего, ее примут без существенных изменений и в этот раз, рассказали источники агентства. В резолюции также поддерживается предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении Москвой и Киевом соглашения по обеспечению безопасности.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС можно доверять, несмотря на то что атомное агентство находится под давлением США и ЕС. При этом он отметил, что на территории ЗАЭС нет российской военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ. Техника, в том числе работающая в рамках контрбатарейной борьбы, находится за периметром станции, заключил Путин.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.