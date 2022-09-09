Совет управляющих МАГАТЭ намерен призвать Россию покинуть Запорожскую АЭС

Аналогичные формулировки использовались и в резолюции Совета управляющих МАГАТЭ от 3 марта, правда, тогда речь шла в первую очередь о Чернобыльской АЭС. Поскольку в тот раз резолюция была принята без особых проблем, скорее всего, ее примут без существенных изменений и в этот раз, рассказали источники агентства. В резолюции также поддерживается предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о заключении Москвой и Киевом соглашения по обеспечению безопасности.