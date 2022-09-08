Предложения МАГАТЭ о демилитаризации Запорожской АЭС неосуществимы

В ходе сессии на Восточном экономическом форуме 7 сентября Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС. Президент России отметил, что МАГАТЭ находится под давлением западных стран, из-за чего в отчете агентства не было указано, что именно Украина обстреливает ЗАЭС. «[Поэтому] они не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны украинской территории. Ну это очевидные вещи. Мы же контролируем станцию, там же стоят наши военнослужащие. Что ж мы сами по себе стреляем, что ли?» – добавил Путин.