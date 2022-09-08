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Предложения МАГАТЭ о демилитаризации Запорожской АЭС неосуществимы

Они носят расплывчатый характер, а позиции России и Украины непримиримы
Глеб Мишутин
В опубликованном 6 сентября отчете инспекторы МАГАТЭ сообщили, что не обнаружили радиационных утечек на ЗАЭС, но охарактеризовали обстановку как «тяжелую и опасную» / Diego Candano Laris / International Atomic Energy Agency (IAEA) / AFP

В ходе сессии на Восточном экономическом форуме 7 сентября Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС. Президент России отметил, что МАГАТЭ находится под давлением западных стран, из-за чего в отчете агентства не было указано, что именно Украина обстреливает ЗАЭС. «[Поэтому] они не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны украинской территории. Ну это очевидные вещи. Мы же контролируем станцию, там же стоят наши военнослужащие. Что ж мы сами по себе стреляем, что ли?» – добавил Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных