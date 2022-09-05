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Повреждения Запорожской АЭС не угрожают ядерной безопасности

Это стало известно в ходе визита миссии МАГАТЭ
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС сомнений не вызывает и угрозы для безопасности станции нет, сообщил представитель МАГАТЭ по итогам оценки обстановки на месте / Константин Михальчевский / РИА Новости

3 сентября после очередного обстрела Запорожская АЭС (ЗАЭС) повторно потеряла связь с ЛЭП, подающей энергию на контролируемую Украиной территорию. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 3 сентября. Первый раз это случилось 25 августа, но вскоре подача электроэнергии была восстановлена. По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», эти и другие повреждения, о которых стало известно в ходе визита миссии МАГАТЭ, пока критически не влияют на ядерную безопасность ЗАЭС.

Согласно сообщению представителя агентства, руководство станции (подчиняется украинскому атомному концерну «Энергоатом») проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков, пятый, во второй половине дня 3 сентября был отключен из-за ограничений в сети. Один реактор станции вырабатывает электроэнергию для охлаждения и других важных функций безопасности на площадке, а также для близлежащих потребителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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