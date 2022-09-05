Повреждения Запорожской АЭС не угрожают ядерной безопасности

3 сентября после очередного обстрела Запорожская АЭС (ЗАЭС) повторно потеряла связь с ЛЭП, подающей энергию на контролируемую Украиной территорию. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 3 сентября. Первый раз это случилось 25 августа, но вскоре подача электроэнергии была восстановлена. По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», эти и другие повреждения, о которых стало известно в ходе визита миссии МАГАТЭ, пока критически не влияют на ядерную безопасность ЗАЭС.