МАГАТЭ предложило России и Украине заключить соглашение о неприкосновенности ЗАЭС,
Россия и Украина должны заключить соглашение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете La Repubblica.
«Идея спросить у русских и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. И предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления Владимира Путина и Владимира Зеленского, я увидел интерес с обеих сторон», — отметил Гросси.
Он подчеркнул, что полная демилитаризация всей окружающей зоны — задача более сложная и «амбициозная», поэтому речь идет исключительно о защите ЗАЭС по периметру ее территории.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что отчету МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС можно доверять, несмотря на то что атомное агентство находится под давлением США и ЕС. При этом он отметил, что на территории ЗАЭС нет российской военной техники, которую предлагает убрать МАГАТЭ. Техника, в том числе работающая в рамках контрбатарейной борьбы, находится за периметром станции, заключил Путин.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС из-за регулярных обстрелов станции в течение августа. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников АЭС. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.
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