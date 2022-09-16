Началась процедура присоединения Белоруссии к ШОС

16 сентября Лукашенко встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Кроме того, сегодня белорусский президент выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов ШОС. Ожидается, что в своей речи он затронет сотрудничество Белоруссии со странами в рамках ШОС, в том числе с учетом заявки на присоединение страны к организации в качестве полноправного члена.