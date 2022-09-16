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Началась процедура присоединения Белоруссии к ШОС

Ведомости

Процедура предоставлении Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС», — заявил Мирзиеев (цитата по «РИА Новости»). 

Также узбекский лидер поддержал предоставление статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Он отметил, что скоро тот же статус получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Самарканд на саммит ШОС. Вчера он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что лидеры стран договорились о развитии экономического сотрудничества. 

16 сентября Лукашенко встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Кроме того, сегодня белорусский президент выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов ШОС. Ожидается, что в своей речи он затронет сотрудничество Белоруссии со странами в рамках ШОС, в том числе с учетом заявки на присоединение страны к организации в качестве полноправного члена.

В настоящее время Белоруссия имеет статус наблюдателя ШОС. Тот же статус есть у Ирана, Афганистана и Монголии. Накануне Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, после чего страна может вступить в организацию в качестве полноправного члена.

Партнерами по диалогу в организации являются  Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. К странам-членам ШОС относятся Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных