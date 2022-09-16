Началась процедура присоединения Белоруссии к ШОС
Процедура предоставлении Белоруссии членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началась. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«Мы начинаем процедуру по предоставлению Республики Беларусь статуса полноправного члена ШОС», — заявил Мирзиеев (цитата по «РИА Новости»).
Также узбекский лидер поддержал предоставление статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Он отметил, что скоро тот же статус получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Самарканд на саммит ШОС. Вчера он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что лидеры стран договорились о развитии экономического сотрудничества.
16 сентября Лукашенко встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Кроме того, сегодня белорусский президент выступит на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов ШОС. Ожидается, что в своей речи он затронет сотрудничество Белоруссии со странами в рамках ШОС, в том числе с учетом заявки на присоединение страны к организации в качестве полноправного члена.
В настоящее время Белоруссия имеет статус наблюдателя ШОС. Тот же статус есть у Ирана, Афганистана и Монголии. Накануне Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, после чего страна может вступить в организацию в качестве полноправного члена.
Партнерами по диалогу в организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. К странам-членам ШОС относятся Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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