Иран подписал меморандум, предшествующий вступлению в ШОС
Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), после чего страна может вступить в организацию, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя МИД Узбекистана, где проходит саммит ШОС.
«Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», – сказал представитель МИД.
По его словам, документ был подписан главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном и генеральным секретарем ШОС Чжан Мином.
Решение об официальном членстве Ирана в ШОС было принято в сентябре 2021 г. по итогам саммита организации в Душанбе, где был подписан соответствующий документ. В июле 2022 г. и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщал, что Иран присоединится к ШОС в этом году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что перед саммитом ШОС в Самарканде выстраивается очередь из стран, которые хотели бы присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня 2001г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. Иран до сегодняшнего дня имел статус наблюдателя. Кроме того, наблюдателями в ШОС являются Белоруссия и Монголия, а также Исламская республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.
ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.