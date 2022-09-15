Иран подписал меморандум, предшествующий вступлению в ШОС

Решение об официальном членстве Ирана в ШОС было принято в сентябре 2021 г. по итогам саммита организации в Душанбе, где был подписан соответствующий документ. В июле 2022 г. и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщал, что Иран присоединится к ШОС в этом году.