Лавров заявил об «очереди» из желающих вступить в ШОС
Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде выстраивается очередь из стран, которые хотели бы присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Министр иностранных дел Китая Ван И добавил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости и стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия являются наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – странами-партнерами по диалогу.
В 2021 г. начались процедуры приема в ШОС Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. В 2022 г. Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
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