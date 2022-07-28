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Лавров заявил об «очереди» из желающих вступить в ШОС

Ведомости

Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде выстраивается очередь из стран, которые хотели бы присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел Китая Ван И добавил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости и стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия являются наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка – странами-партнерами по диалогу.

В 2021 г. начались процедуры приема в ШОС Ирана и предоставления статуса партнера Египту, Катару и Саудовской Аравии. В 2022 г. Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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