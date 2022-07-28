Лавров заявил об «очереди» из желающих вступить в ШОС

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).