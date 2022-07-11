МИД Узбекистана анонсировал принятие Ирана в ШОС в этом году
Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже в этом году, заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
«В этом году в рамках председательства Узбекистана будет Иран как страна-наблюдатель принят в члены ШОС. В Самарканде также будет подписан меморандум об обязательствах Ирана как члена ШОС», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»).
Решение об официальном членстве Ирана в ШОС было принято в сентябре 2021 г. по итогам саммита организации в Душанбе, где был подписан соответствующий документ.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) основана 15 июня 2001г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Сейчас она также включает в статусе постоянных членов Индию, Пакистан и Таджикистан. Иран до сегодняшнего дня имел статус наблюдателя. Кроме того, наблюдателями в ШОС являются Белоруссия и Монголия, а также Исламская республика Афганистан, де-факто не существующая с августа 2021 г.
ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности в Евразии, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
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