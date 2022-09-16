Лукашенко предложил провести в рамках ШОС соревнования по олимпийским видам спорта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провести соревнования по летним олимпийским видам спорта в 2024 г., а по зимним — в 2026 г.
«Предлагаем рассмотреть возможность проведения в рамках ШОС комплексных международных соревнований по летним олимпийским видам спорта в 2024 г., по зимним – в 2026 г.», – цитируют его «РИА Новости».
Лукашенко также согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что спорт должен объединять народы, однако сейчас он, по его словам, «массированно политизируется Западом».
В 2024 г. пройдут Летние Олимпийские игры в Париже, а в 2026 г.– Зимние в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее сегодня председатель Олимпийского и паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс заявила, что с отстраненных от международных состязаний российских спортсменов могут снять санкции, т.к. у спортивных чиновников начинает складываться мнение, что «отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или напряженности в мире».
28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.
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