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Лукашенко предложил провести в рамках ШОС соревнования по олимпийским видам спорта

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провести соревнования по летним олимпийским видам спорта в 2024 г., а по зимним — в 2026 г. 

«Предлагаем рассмотреть возможность проведения в рамках ШОС комплексных международных соревнований по летним олимпийским видам спорта в 2024 г., по зимним – в 2026 г.», – цитируют его «РИА Новости».

Лукашенко также согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что спорт должен объединять народы, однако сейчас он, по его словам, «массированно политизируется Западом».

В 2024 г. пройдут Летние Олимпийские игры в Париже, а в 2026 г.–  Зимние в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее сегодня  председатель Олимпийского и паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс заявила, что с отстраненных от международных состязаний российских спортсменов могут снять санкции, т.к. у спортивных чиновников начинает складываться мнение, что «отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или напряженности в мире».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Большинство федераций последовали этой рекомендации. На данный момент российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом в индивидуальных турнирах по шахматам, MMA, теннису и дзюдо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных