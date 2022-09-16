Лукашенко предложил провести в рамках ШОС соревнования по олимпийским видам спорта

Ранее сегодня председатель Олимпийского и паралимпийского комитетов США Сюзанна Лайонс заявила, что с отстраненных от международных состязаний российских спортсменов могут снять санкции, т.к. у спортивных чиновников начинает складываться мнение, что «отдельные спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или напряженности в мире».