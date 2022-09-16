В ГД внесли законопроект по защите территориальной целостности России
В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту территориальной целостности России, заявил глава комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.
«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — цитирует Пискарева пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию. Пискарев считает, что это «часть гибридной войны, развязанной Западом против России». «Распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться», — подчеркнул он.
Предполагается, что за распространение таких карт и иных подобных изображений гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн руб. Изменения будут внесены в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
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