В ГД внесли законопроект по защите территориальной целостности России

По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию. Пискарев считает, что это «часть гибридной войны, развязанной Западом против России». «Распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться», — подчеркнул он.