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В ГД внесли законопроект по защите территориальной целостности России

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту территориальной целостности России, заявил глава комиссии нижней палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

 «В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — цитирует Пискарева пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию. Пискарев считает, что это «часть гибридной войны, развязанной Западом против России». «Распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство,  должно пресекаться», — подчеркнул он.

Предполагается, что за распространение таких карт и иных подобных изображений гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн руб. Изменения будут внесены в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных