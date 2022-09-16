Путин: Россия обеспокоена обострением на границе между Азербайджаном и Арменией

Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за оперативное реагирование на эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. «В целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается [на границе Азербайджана и Армении]. Это говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации», — заключил он.