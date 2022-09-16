Путин: Россия обеспокоена обострением на границе между Азербайджаном и Арменией
Россия обеспокоена ростом напряженности на армяно-азербайджанской границе, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили. Я вчера ночью разговаривал, вы знаете об этом, я вас проинформировал, с премьер-министром Армении, с Пашиняном Николом Воваевичем», — отметил Путин (цитата по ТАСС).
Алиев, в свою очередь, поблагодарил Путина за оперативное реагирование на эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. «В целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается [на границе Азербайджана и Армении]. Это говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации», — заключил он.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. Ранее сегодня Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего. При этом Азербайджан считает, что в эскалации виновата Армения. По данным ведомства республики, Ереван последний месяц регулярно обстреливал позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
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