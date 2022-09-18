Члены СПЧ попросили генпрокурора объяснить участие заключенных в спецоперации

«Это [обращение] не обсуждалось на совете в целом, – говорит Верховский. – Но была мысль, что письмо надо отправить быстро. А для того, чтобы задать вопрос [генпрокурору], необязательно, чтобы там было 15 подписей [членов СПЧ]».