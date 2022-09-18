Члены СПЧ попросили генпрокурора объяснить участие заключенных в спецоперации
Члены Совета при президенте России по правам человека направили генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором попросили разъяснить основания для освобождения российских заключенных для участия в спецоперации на Украине. Авторы письма пояснили «Ведомостям», почему его подписали не все члены СПЧ.
Обращение опубликовано на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Его авторы ссылаются на передачу «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия 1», которая вышла в эфир 7 августа.
«Широко распространилась информация, что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются на Украину участвовать в специальной военной операции», — говорится в письме.
Члены СПЧ напомнили основания, по которым можно освободить заключенного, не отбывшего срок заключения: помилование (указом президента), амнистия (постановлением Госдумы) и условно-досрочное освобождение (решением суда).
«В связи с вышеизложенным просим вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — сказано в письме.
Под обращением подписались члены СПЧ Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачёва, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.
Наталия Евдокимова заявила «Ведомостям», что отправила письмо в надзорное ведомство 17 сентября. Предварительно она «обзвонила тех членов СПЧ, которые могли бы подписать заявление [членов СПЧ]», и не стала проходить процедуру, необходимую для обсуждения обращения всем советом.
«Это [обращение] не обсуждалось на совете в целом, – говорит Верховский. – Но была мысль, что письмо надо отправить быстро. А для того, чтобы задать вопрос [генпрокурору], необязательно, чтобы там было 15 подписей [членов СПЧ]».