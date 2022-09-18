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Члены СПЧ попросили генпрокурора объяснить участие заключенных в спецоперации

Ведомости

Члены Совета при президенте России по правам человека направили генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обращение, в котором попросили разъяснить основания для освобождения российских заключенных для участия в спецоперации на Украине. Авторы письма пояснили «Ведомостям», почему его подписали не все члены СПЧ.

Обращение опубликовано на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Его авторы ссылаются на передачу «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия 1», которая вышла в эфир 7 августа.

«Широко распространилась информация, что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются на Украину участвовать в специальной военной операции», — говорится в письме.

Члены СПЧ напомнили основания, по которым можно освободить заключенного, не отбывшего срок заключения: помилование (указом президента), амнистия (постановлением Госдумы) и условно-досрочное освобождение (решением суда).

«В связи с вышеизложенным просим вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?» — сказано в письме.

Под обращением подписались члены СПЧ Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачёва, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

Наталия Евдокимова заявила «Ведомостям», что отправила письмо в надзорное ведомство 17 сентября. Предварительно она «обзвонила тех членов СПЧ, которые могли бы подписать заявление [членов СПЧ]», и не стала проходить процедуру, необходимую для обсуждения обращения всем советом.

«Это [обращение] не обсуждалось на совете в целом, – говорит Верховский. – Но была мысль, что письмо надо отправить быстро. А для того, чтобы задать вопрос [генпрокурору], необязательно, чтобы там было 15 подписей [членов СПЧ]».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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