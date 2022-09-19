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Политика

В бюджет Украины поступил грант от США в $1,5 млрд

Ведомости

В украинский бюджет поступило $1,5 млрд финансовой помощи от США из целевого фонда Всемирного банка, написал в своем Twitter-аккаунте премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Средства будут направлены для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи», — написал Шмыгаль.

8 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. В частности, грант поможет правительству Украины осуществлять социальные выплаты и пенсии, предоставлять медицинские услуги. В организации также отметили, что всего Всемирный банк мобилизовал $13 млрд для Украины, $6,3 млрд из которых были освоены.

Ранее в июле Украина получила от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения. В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд. Деньги поступили для финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» через механизм целевого мультидонорского фонда Всемирного банка. 

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финансовая поддержка США и их союзников по НАТО в отношении Украины является частью большой коррупционной схемы по отмыванию западных денег. «Это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», — отмечала она (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных