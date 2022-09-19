В бюджет Украины поступил грант от США в $1,5 млрд

8 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. В частности, грант поможет правительству Украины осуществлять социальные выплаты и пенсии, предоставлять медицинские услуги. В организации также отметили, что всего Всемирный банк мобилизовал $13 млрд для Украины, $6,3 млрд из которых были освоены.