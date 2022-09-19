Песков: Кудрин не просил у Путина разрешения на переход в «Яндекс»
Информация о том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его разрешения на переход в «Яндекс», не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этой просьбе и полученном якобы от президента согласии 16 сентября сообщили источники «Медузы» (внесена в реестр СМИ-иноагентов).
«Нет, такого не было. "Медузу“ больше не читаем», – прокомментировал Песков эту публикацию.
Алексей Кудрин возглавил Счетную палату в мае 2018 г. Позднее в том же году вошел в Совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. До этого возглавлял Комитет гражданских инициатив и Центр стратегических разработок, а также был зампредом Экономического совета при президенте России. В 2004-2007 гг. занимал пост министра финансов России.
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