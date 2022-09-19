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Песков: Кудрин не просил у Путина разрешения на переход в «Яндекс»

Ведомости

Информация о том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его разрешения на переход в «Яндекс», не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этой просьбе и полученном якобы от президента согласии 16 сентября сообщили источники «Медузы» (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

«Нет, такого не было. "Медузу“ больше не читаем», – прокомментировал Песков эту публикацию.

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату в мае 2018 г. Позднее в том же году вошел в Совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. До этого возглавлял Комитет гражданских инициатив и Центр стратегических разработок, а также был зампредом Экономического совета при президенте России. В 2004-2007 гг. занимал пост министра финансов России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных