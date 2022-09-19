Песков: Кудрин не просил у Путина разрешения на переход в «Яндекс»

Алексей Кудрин возглавил Счетную палату в мае 2018 г. Позднее в том же году вошел в Совет при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. До этого возглавлял Комитет гражданских инициатив и Центр стратегических разработок, а также был зампредом Экономического совета при президенте России. В 2004-2007 гг. занимал пост министра финансов России.