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Лукашенко заявил о желании оппозиции создать «новую Украину» в Белоруссии

Ведомости

Из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

«На Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно», — отметил президент (цитата по «БелТА»).

По его словам, «нельзя успокаиваться», постепенно отдаляясь от событий 2020 г. в Белоруссии. «Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям», — заключил он.

В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. После окончания выборов МВД Белоруссии отметило, что страну покинули более 13 000 человек.

В марте 2021 г. Генпрокуратура возбудила в отношении Светланы Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве, власти которой оказывают ей поддержку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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