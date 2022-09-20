Лукашенко заявил о желании оппозиции создать «новую Украину» в Белоруссии

«На Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно», — отметил президент (цитата по «БелТА»).