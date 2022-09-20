Лукашенко заявил о желании оппозиции создать «новую Украину» в Белоруссии
Из Белоруссии хотят сделать «новую Украину» и присоединить к блоку НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.
«На Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно», — отметил президент (цитата по «БелТА»).
По его словам, «нельзя успокаиваться», постепенно отдаляясь от событий 2020 г. в Белоруссии. «Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям», — заключил он.
В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. После окончания выборов МВД Белоруссии отметило, что страну покинули более 13 000 человек.
В марте 2021 г. Генпрокуратура возбудила в отношении Светланы Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве, власти которой оказывают ей поддержку.
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