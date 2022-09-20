Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство
Госдума одобрила поправку в УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство. Кроме того, депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты «Дума ТВ».
Согласно тексту поправок, в уголовном кодексе в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяются словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Во втором и срезу в третьем чтении депутаты также приняли закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — отмечено в тексте.
Помимо этого депутаты представили поправки, касающиеся уничтожения оружия в военное время. Они представлены ко второму чтению законопроекта о возможности замены для заключенных неотбытого срока принудительными работами. Уничтожение повлечет за собой ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.
Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.
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