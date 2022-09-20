Сенаторы США готовят закон о вторичных санкциях за закупку нефти из России
Сенаторы США Крис Ван Холлен и Пэт Туми работают над законопроектом о наложении вторичных санкций за закупку российской нефти, сообщило агентство Bloomberg.
Действие законопроекта будет распространяться как на компании, которые содействуют торговле российской нефтью – занимаются продажей или транспортировкой российской нефти, включая банки, страховые и перестраховочные компании, брокерские конторы, так и на страны, увеличивающие свои закупки сырья (нефти и нефтепродуктов, угля, газа и др.) свыше уровня, зафиксированного на момент начала спецоперации России на Украине.
Из заявления сенаторов следует, что, по их мнению, вторичные санкции позволят прекратить финансирование спецоперации за счет снижения доходов России от продажи энергоносителей.
Из предложения политиков следует, что США и их союзники к марту 2023 г. должны будут установить предельную цену на российскую нефть. В последствии стоимость будет снижаться каждый год в течение трех лет на треть до достижения цены безубыточности, лишив Россию всех доходов сверх себестоимости.
Издание отмечает, что проект закона идет вразрез с мнением администрации президента США Джо Байдена, которая ранее отвергала вторичные санкции как способ ограничения цен на нефть. В администрации считают, что этот способ приведет к напряжению в отношениях с продолжающими закупать российскую нефть странами, например, с Индией.
В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки. В начале июня страны – члены ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г.
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.