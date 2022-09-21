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Путин: мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября

Ведомости

Мероприятия по проведению в России частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения, его трансляцию вел телеканал «Россия 1».

«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», — заявил президент.

Призыву, уточнил Путин, будут подлежать в первую очередь граждане, которые состоят в запасе и уже отслужили в рядах Вооруженных сил России, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части мобилизованных ждет дополнительная подготовка с учетом опыта спецоперации, подчеркнул президент.

В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим. Основаниями для увольнения с военной службы по мобилизации являются достижение предельного возраста, состояние здоровья или же приговор о назначении наказания в виде лишения свободы.

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Путин также поручил правительству России профинансировать все необходимые мобилизационные мероприятия, принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС России в период мобилизации. Главам же регионов поручено обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в установленные Минобороны сроки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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