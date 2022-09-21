Путин: мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября

В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим. Основаниями для увольнения с военной службы по мобилизации являются достижение предельного возраста, состояние здоровья или же приговор о назначении наказания в виде лишения свободы.