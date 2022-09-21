Путин: мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября
Мероприятия по проведению в России частичной мобилизации начнутся сегодня, 21 сентября. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения, его трансляцию вел телеканал «Россия 1».
«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», — заявил президент.
Призыву, уточнил Путин, будут подлежать в первую очередь граждане, которые состоят в запасе и уже отслужили в рядах Вооруженных сил России, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части мобилизованных ждет дополнительная подготовка с учетом опыта спецоперации, подчеркнул президент.
В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников, уровень их денежного содержания будет соответствующим. Основаниями для увольнения с военной службы по мобилизации являются достижение предельного возраста, состояние здоровья или же приговор о назначении наказания в виде лишения свободы.
Путин также поручил правительству России профинансировать все необходимые мобилизационные мероприятия, принять необходимые меры для удовлетворения потребностей ВС России в период мобилизации. Главам же регионов поручено обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в установленные Минобороны сроки.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.