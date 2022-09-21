Си Цзиньпин призвал военных КНР сосредоточиться на подготовке к войнам
Вооруженные силы КНР должны сфокусироваться на подготовке к боевым действиям, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине.
«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и [понимать] требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», – цитирует его ТАСС.
В мероприятии приняли участие представители центрального военного совета и военных академий страны.
19 сентября Джо Байден вновь заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая. При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон продолжает признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая. В МИД КНР после этого выразили протест Вашингтону, заявив, что американская сторона таким образом нарушает свое обещание не поддерживать независимость Тайваня. Кроме того, США отправляют «ошибочный сигнал» выступающим за независимость Тайваня силам.
В начале сентября госдепартамент США сообщил о планах продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд. Также в сентябре стало известно, что комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности. Согласно документу, Вашингтон собирается предоставить Тайбэю $4,5 млрд, которые власти островного государства потратят на оружие.
МИД Китая заявил решительный протест в связи с законопроектом. Также на прошлой неделе в ведомстве сообщили, что Пекин собирается ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции Raytheon Technologies и Boeing Defense в ответ на оказание военной помощи Тайваню.
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