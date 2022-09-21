Си Цзиньпин призвал военных КНР сосредоточиться на подготовке к войнам

19 сентября Джо Байден вновь заявил, что вооруженные силы США будут защищать Тайвань в случае нападения со стороны Китая. При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон продолжает признавать политику «одного Китая» и территориальную целостность страны, согласно которой Тайвань считается территорией Китая. В МИД КНР после этого выразили протест Вашингтону, заявив, что американская сторона таким образом нарушает свое обещание не поддерживать независимость Тайваня. Кроме того, США отправляют «ошибочный сигнал» выступающим за независимость Тайваня силам.