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Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН

Ведомости

США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета безопасности ООН, заявил президент страны Джо Байден.

«Члены Совета безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности СБ», — заявил Байден (цитата по ТАСС).

По его словам, настало время для организации «стать более инклюзивной — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира».

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне предложил реформировать СБ ООН. По его словам, в Совбезе должно быть больше постоянных членов, чтобы он стал более представительным.

«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию СБ ООН с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае [обвинениях государств в] массовых преступлений», – сказал Макрон. Это, по словам президента Франции, необходимо для поддержания «современного мирового порядка».

На данный момент членами СБ ООН являются 15 государств. Устав ООН не содержит прямых упоминаний о праве вето, но п. 3 ст. 27 устава организации определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, если «за них поданы совпадающие голоса всех постоянных членов Совета».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных