Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН

«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию СБ ООН с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае [обвинениях государств в] массовых преступлений», – сказал Макрон. Это, по словам президента Франции, необходимо для поддержания «современного мирового порядка».