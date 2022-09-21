Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН
США выступают за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета безопасности ООН, заявил президент страны Джо Байден.
«Члены Совета безопасности ООН, включая США, должны постоянно придерживаться и защищать Устав ООН, а также воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций для обеспечения эффективности СБ», — заявил Байден (цитата по ТАСС).
По его словам, настало время для организации «стать более инклюзивной — таким образом, чтобы она отвечала потребностям современного мира».
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне предложил реформировать СБ ООН. По его словам, в Совбезе должно быть больше постоянных членов, чтобы он стал более представительным.
«Я хотел бы, чтобы мы приступили к реформированию СБ ООН с тем, чтобы он стал более репрезентативным, принял бы новых постоянных членов и оставался в состоянии выполнять свою задачу путем ограничения использования права вето в случае [обвинениях государств в] массовых преступлений», – сказал Макрон. Это, по словам президента Франции, необходимо для поддержания «современного мирового порядка».
На данный момент членами СБ ООН являются 15 государств. Устав ООН не содержит прямых упоминаний о праве вето, но п. 3 ст. 27 устава организации определяет, что решения по всем вопросам, кроме процедурных, считаются принятыми, если «за них поданы совпадающие голоса всех постоянных членов Совета».
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