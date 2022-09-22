В ЛНР приговорили к 13 годам бывшего военнослужащего Народной милиции
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы бывшую военнослужащую Народной милиции за государственную измену, следует из сообщения в Telegram-канале суда.
В ведомстве пояснили, что женщина была завербована сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в 2020 г. Сведения, выданные ею, позволили украинским военным спланировать и организовать семь диверсионно-разведывательных операций с обходом минных заграждений в тыловую зону республики с октября 2020 г. по январь 2021 г.
«Таким образом, С. совершила государственную измену, в форме шпионажа, а также в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР. В судебном заседании С. полностью признала свою виновность и раскаялась в содеянном», — отмечено в сообщении. Подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ранее арестовала жителя Владивостока по подозрению в государственной измене. Уточнялось, что задержанный работал в интересах военной разведки Украины. В частности, он снимал объекты критической и военной инфраструктуры Приморья и передавал их украинской стороне.
После начала специальной военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, накануне, 13 сентября, в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.
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