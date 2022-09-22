Газета
Политика

В ЛНР приговорили к 13 годам бывшего военнослужащего Народной милиции

Ведомости

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы бывшую военнослужащую Народной милиции за государственную измену, следует из сообщения в Telegram-канале суда.

В ведомстве пояснили, что женщина была завербована сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в 2020 г. Сведения, выданные ею, позволили украинским военным спланировать и организовать семь диверсионно-разведывательных операций с обходом минных заграждений в тыловую зону республики с октября 2020 г. по январь 2021 г.

«Таким образом, С. совершила государственную измену, в форме шпионажа, а также в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР. В судебном заседании С. полностью признала свою виновность и раскаялась в содеянном», — отмечено в сообщении. Подсудимой назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ранее арестовала жителя Владивостока по подозрению в государственной измене. Уточнялось, что задержанный работал в интересах военной разведки Украины. В частности, он снимал объекты критической и военной инфраструктуры Приморья и передавал их украинской стороне.

После начала специальной военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, накануне, 13 сентября, в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных