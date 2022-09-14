Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене в интересах Украины
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России арестовала жителя Владивостока по подозрению в государственной измене, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Уточняется, что задержанный работал в интересах военной разведки Украины. В частности, он снимал объекты критической и военной инфраструктуры Приморья и передавал их украинской стороне.
«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сказано в сообщении.
По данным ФСБ, мужчина, выполняя задание украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения «об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации».
В ведомстве также отметили, что подозреваемый задержан, в его отношении заведено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
Сегодня член партии ЛДПР Андрей Луговой сообщил, что в Госдуму собираются внести законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за госизмену вплоть до пожизненного срока.
После начала специальной военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, накануне, 13 сентября, в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.
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