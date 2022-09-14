Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене в интересах Украины

После начала специальной военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, накануне, 13 сентября, в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.