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Общество

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене в интересах Украины

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России арестовала жителя Владивостока по подозрению в государственной измене, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Уточняется, что задержанный работал в интересах военной разведки Украины. В частности, он снимал объекты критической и военной инфраструктуры Приморья и передавал их украинской стороне.

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина, выполняя задание украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения «об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации».

В ведомстве также отметили, что подозреваемый задержан, в его отношении заведено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Сегодня член партии ЛДПР Андрей Луговой сообщил, что в Госдуму собираются внести законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за госизмену вплоть до пожизненного срока.

После начала специальной военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в госизмене. В частности, накануне, 13 сентября, в Подмосковье был задержан директор по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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