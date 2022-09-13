ФСБ задержала топ-менеджера авиационного завода по делу о госизмене
ФСБ России задержала в Подмосковье работника оборонного завода за передачу секретных данных на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», — отметили в пресс-службе ФСБ.
Уточняется, что обвинение в госизмене предъявлено директору по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.
На задержанного завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по статье составляет 20 лет лишения свободы. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее по делу о госизмене осудили советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. 5 сентября Мосгорсуд признал его виновным по двум эпизодам госизмены (ст. 275 УК) и назначил ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима.
По версии спецслужбы, Сафронов передал представителю чешского разведсообщества (речь шла про руководителя чешского аналитического центра Мартина Лариша. – «Ведомости») информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приговор «очень суровым». Президент России Владимир Путин не стал оценивать справедливость решения суда.
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