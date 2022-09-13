ФСБ задержала топ-менеджера авиационного завода по делу о госизмене

Уточняется, что обвинение в госизмене предъявлено директору по качеству авиационного завода, у которого был доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он передавал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. Снимки сотрудник завода делал на мобильный телефон, уточнили в ФСБ.