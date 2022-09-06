Газета
Общество

Песков назвал приговор Сафронову очень суровым

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса», экс-журналисту газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову очень суровым.

«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков в эфире РБК ТВ.

Накануне Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил ему 22 года лишения свободы, изначально обвинение запросило для него 24 года. Защита Сафронова будет обжаловать приговор суда и добиваться оправдания.

Ранее по теме: Экс-журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы

Бывшего журналиста задержали в июле 2020 г. По версии спецслужбы, Сафронов был завербован еще в 2012 г., а в 2017 г. он передал руководителю чешского аналитического центра Мартину Ларишу информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока.

Всего ему инкриминировали семь текстов, в которых были обнаружены сведения гостайны, шесть из них он передал Ларишу, а один — политологу с двойным (российско-германским) гражданством Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже в ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, который признан в России иноагентом, эти тексты «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках».

Приговор пока в силу не вступил, в течение полугода дело будет рассматриваться в апелляционном суде.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных