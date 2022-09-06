Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса», экс-журналисту газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивану Сафронову очень суровым.
«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал Песков в эфире РБК ТВ.
Накануне Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил ему 22 года лишения свободы, изначально обвинение запросило для него 24 года. Защита Сафронова будет обжаловать приговор суда и добиваться оправдания.
Бывшего журналиста задержали в июле 2020 г. По версии спецслужбы, Сафронов был завербован еще в 2012 г., а в 2017 г. он передал руководителю чешского аналитического центра Мартину Ларишу информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока.
Всего ему инкриминировали семь текстов, в которых были обнаружены сведения гостайны, шесть из них он передал Ларишу, а один — политологу с двойным (российско-германским) гражданством Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже в ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, который признан в России иноагентом, эти тексты «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках».
Приговор пока в силу не вступил, в течение полугода дело будет рассматриваться в апелляционном суде.
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