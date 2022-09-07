Путин не стал оценивать справедливость приговора Сафронову

Бывшего журналиста задержали в июле 2020 г. По версии спецслужбы, Сафронов был завербован еще в 2012 г., а в 2017 г. он передал руководителю чешского аналитического центра Мартину Ларишу информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока. Всего ему инкриминировали семь текстов, в которых были обнаружены сведения гостайны, один из которых он передал политологу с российско-германским гражданством Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, который признан в России иноагентом, эти тексты «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках».