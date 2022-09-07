Путин не стал оценивать справедливость приговора Сафронову
Президент России Владимир Путин не стал оценивать справедливость решения суда приговорить бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» и экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии по делу о госизмене.
«Я деталей не знаю, знаю, что был не только журналистом, но и советником руководителя “Роскосмоса”. Зарабатывал не только журналистской деятельностью, но и тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах связи с теми, кто платил ему за закрытую и секретную информацию деньги. <...>. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение. Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, не берусь судить», — заявил президент, выступая на пленарном совещании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин также напомнил о возможности прокурора опротестовать решение суда, если он считает приговор слишком жестоким. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал приговор Сафронову «суровым» и сообщил, что если осужденный захочет просить о помиловании, ему придется признать вину.
5 сентября Мосгорсуд признал Сафронова виновным по двум эпизодам госизмены и назначил ему 22 года лишения свободы, изначально обвинение запросило для него 24 года. Защита Сафронова будет обжаловать приговор суда и добиваться оправдания.
Бывшего журналиста задержали в июле 2020 г. По версии спецслужбы, Сафронов был завербован еще в 2012 г., а в 2017 г. он передал руководителю чешского аналитического центра Мартину Ларишу информацию о поставках вооружений и действиях российских вооруженных сил в Африке и странах Ближнего Востока. Всего ему инкриминировали семь текстов, в которых были обнаружены сведения гостайны, один из которых он передал политологу с российско-германским гражданством Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 г. по подозрению в госизмене во время визита в Москву. Уже ноябре 2021 г. адвокаты Сафронова сообщили, что политолог, по некоторым сведениям, признался в вербовке экс-журналиста. По словам адвоката Сафронова Ивана Павлова, который признан в России иноагентом, эти тексты «представляют из себя журналистские статьи, основанные исключительно на открытых источниках».
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