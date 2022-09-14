В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену

Луговой отметил, что в советский период наказание «за предательство» было куда жестче. «Полагался расстрел», — уточнил политик. По его словам, в 1990-е гг. такая мера «стал считаться анахронизмом» и ее смягчили. Он подтвердил, что проект может быть внесен уже в осеннюю сессию.