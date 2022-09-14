В Госдуму внесут законопроект об ужесточении наказания за госизмену
В Госдуму собираются внести законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности, член партии ЛДПР Андрей Луговой.
«Инициативы [об ужесточении наказания] подготовим и внесем в ближайшее время. Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу», — заявил депутат.
Луговой отметил, что в советский период наказание «за предательство» было куда жестче. «Полагался расстрел», — уточнил политик. По его словам, в 1990-е гг. такая мера «стал считаться анахронизмом» и ее смягчили. Он подтвердил, что проект может быть внесен уже в осеннюю сессию.
Депутат считает ужесточение наказания необходимым шагом из-за недружественной атмосферы, в которой находится Россия. «Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов», — подчеркнул политик.
12 сентября в своем Telegram-канале Луговой опубликовал пост, в котором призвал ужесточить наказание за госизмену. По его мнению, он должно быть «максимально суровым» — вплоть до пожизненного заключения и лишения гражданства.
В настоящее время, согласно ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), максимальное наказание за госизмену составляет до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 000 руб.
Накануне ФСБ России задержала директора по качеству авиационного завода за передачу секретных данных на Украину. По данным ведомства, у работника предприятия был доступ к документам с грифом «совершенно секретно». Он отправлял на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники. На задержанного завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Сейчас он заключен под стражу.
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