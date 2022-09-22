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Песков не увидел нарушения закона при вручении повесток задержанным на митингах

Ведомости

Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она не противоречит закону, поэтому здесь нет никого нарушения прав», — отметил представитель Кремля.

Ранее Baza в своем Telegram-канале писала о том, что журналисту «SOTA» Артему Кригеру, задержанному 21 сентября на акции против мобилизации в Москве, вручили повестку в военкомат. По данным издания, это не единичный случай.

Ранее по теме: По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизация

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.

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Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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