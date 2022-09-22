Песков не увидел нарушения закона при вручении повесток задержанным на митингах
Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Она не противоречит закону, поэтому здесь нет никого нарушения прав», — отметил представитель Кремля.
Ранее Baza в своем Telegram-канале писала о том, что журналисту «SOTA» Артему Кригеру, задержанному 21 сентября на акции против мобилизации в Москве, вручили повестку в военкомат. По данным издания, это не единичный случай.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
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