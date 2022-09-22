МИД включил еще 87 граждан Канады в «стоп-лист»
МИД России вновь расширил перечень представителей Канады, которым запрещен въезд на территорию РФ, включив в него еще 87 человек, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, журналистов, деятелей культуры и простых россиян... въезд в РФ закрывается для 87 канадских граждан», – говорится в сообщении.
В список вошли главы провинций и территорий, в частности, премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего и премьер Новой Шотландии Тимоти Хьюстон, военные, руководители компаний, поставляющих Украине вооружения и технологии двойного назначения, а также «активисты пробандеровских структур».
Ранее 31 августа МИД включил в «стоп-лист» еще 55 человек, преимущественно канадских военных.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ. 31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву.
Впоследствии Канада также ввела санкции в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, а в начале августа добавила в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. 23 августа правительство Канады обновило санкционные списки, добавив в них еще 62 российских физлица и одну компанию оборонного сектора.
Россия, в свою очередь, неоднократно в ответ на канадские санкции расширяла черный список, добавив в него, в частности, председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, четырех старших советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера страны и др.
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