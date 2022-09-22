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МИД включил еще 87 граждан Канады в «стоп-лист»

Ведомости

МИД России вновь расширил перечень представителей Канады, которым запрещен въезд на территорию РФ, включив в него еще 87 человек, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, журналистов, деятелей культуры и простых россиян... въезд в РФ закрывается для 87 канадских граждан», – говорится в сообщении.

В список вошли главы провинций и территорий, в частности, премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего и премьер Новой Шотландии Тимоти Хьюстон, военные, руководители компаний, поставляющих Украине вооружения и технологии двойного назначения, а также «активисты пробандеровских структур».

Ранее 31 августа МИД включил в «стоп-лист» еще 55 человек, преимущественно канадских военных.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ. 31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву.

Впоследствии Канада также ввела санкции в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, а в начале августа добавила в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. 23 августа правительство Канады обновило санкционные списки, добавив в них еще 62 российских физлица и одну компанию оборонного сектора. 

Россия, в свою очередь, неоднократно в ответ на канадские санкции расширяла черный список, добавив в него, в частности, председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, четырех старших советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера страны и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных