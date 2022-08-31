МИД запретил въезд еще 55 гражданам Канады
МИД России включил еще 55 граждан Канады в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«В связи со всеми новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу, въезд в Российскую Федерацию закрывается, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады», – говорится в сообщении.
Расширение санкционного списка коснулось преимущественно военных: в опубликованном МИДом перечне всего семь человек, не связанных с вооруженными силами Канады. Это исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон, экс-глава канадского отделения Amnesty International Алекс Неве, старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике Стивен Ван Дайн, бывший клерк офиса Тайного совета Кевин Линч, публицист Адам Живо, бывший член палаты общин парламента Канады Крейг Скотт и политолог Жозеф Бушар.
Среди высокопоставленных военных в «стоп-лист» попали замкомандующего ВВС Канады Колин Кейвер, командир 1-й дивизии ВВС Иан Хаддлстон и его замы, командиры 2-й и 3-й дивизии ВВС Джон Александер и Майкл Адамсон, командиры баз, групп кораблей и др.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ. 31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву.
Впоследствии Канада также ввела санкции в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, а в начале августа добавила в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. 23 августа правительство Канады обновило санкционные списки, добавив в них еще 62 российских физлица и одну компанию оборонного сектора.
Россия, в свою очередь, неоднократно в ответ на канадские санкции расширяла черный список, добавив в него, в частности, председателя Либеральной партии Канады Сьюзан Коуан, экс-главу Банка Канады Марка Карни, четырех старших советников по политическим вопросам в аппарате вице-премьера страны и др.
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