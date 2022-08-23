Канада расширила санкции против России
Правительство Канады обновило санкционные списки, добавив в них еще 62 российских физлица и одну компанию оборонного сектора, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время онлайн-выступления на саммите «Крымская платформа».
«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора [РФ], которые причастны к войне России на Украине», – заявил Трюдо. Он не уточнил, кто конкретно попал под санкции.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ.
31 мая власти Канады ввели персональные санкции против 4 юрлиц и 22 граждан России, включая главу совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву. Впоследствии Канада также ввела санкции 15 июля в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России.
2 августа правительство Канады добавило в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из РФ. В него в том числе вошел руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список, – российские военные из 65-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии. Среди юридических лиц под санкции попали научно-производственные предприятия «Алмаз» и «Салют», пермский завод «Машиностроитель», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов и др.
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