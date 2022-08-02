Канада ввела санкции против 43 граждан России и 17 предприятий

Новые санкции в отношении российских граждан и компаний Канада последний раз вводила 7 июля. В обновленный список вошли Роскомнадзор, Россотрудничество и несколько изданий и телеканалов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.