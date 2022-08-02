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Канада ввела санкции против 43 граждан России и 17 предприятий

Ведомости

Канада добавила в обновленный санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из России, следует из сообщения на сайте канадского министерства иностранных дел.

В него вошли руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список, – российские военные из 65-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.

Среди юридических лиц под санкции попали научно-производственные предприятия «Алмаз» и «Салют», пермский завод «Машиностроитель», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов и др.

15 июля правительство Канады ввело новые ограничения в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России. В министерстве уточнили, что гражданам и компаниям Канады запрещено предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической техники, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в трех указанных отраслях.

Новые санкции в отношении российских граждан и компаний Канада последний раз вводила 7 июля. В обновленный список вошли Роскомнадзор, Россотрудничество и несколько изданий и телеканалов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных