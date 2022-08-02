Канада ввела санкции против 43 граждан России и 17 предприятий
Канада добавила в обновленный санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из России, следует из сообщения на сайте канадского министерства иностранных дел.
В него вошли руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов. Остальные физлица, попавшие в список, – российские военные из 65-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии.
Среди юридических лиц под санкции попали научно-производственные предприятия «Алмаз» и «Салют», пермский завод «Машиностроитель», Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов и др.
15 июля правительство Канады ввело новые ограничения в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России. В министерстве уточнили, что гражданам и компаниям Канады запрещено предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической техники, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в трех указанных отраслях.
Новые санкции в отношении российских граждан и компаний Канада последний раз вводила 7 июля. В обновленный список вошли Роскомнадзор, Россотрудничество и несколько изданий и телеканалов, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.