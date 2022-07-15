Канада расширила санкции в отношении нефтегазовой отрасли России
Правительство Канады ввело новые ограничения в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, говорится на сайте министерства иностранных дел страны.
«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — сообщили в МИДе.
В министерстве уточнили, что гражданам и компаниям Канады запрещено предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической техники, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в трех указанных отраслях.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли анонсировала введение таких санкций 10 июля. По ее словам, нефтяной, газовый, химический и обрабатывающий секторы экономики составляют более 50% федерального бюджета РФ. Временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков назвал очередные канадские ограничения необоснованными и контрпродуктивными. «Как мы неоднократно предупреждали, все экономические санкции обоюдоостры и будут обязательно иметь обратный и побочный эффект для самой Канады», — заявил он ТАСС.
8 июня Канада уже объявляла о санкциях в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов. МИД России в ответ запретил въезд в страну нескольким десяткам граждан Канады, в том числе премьер-министру Джастину Трюдо.
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