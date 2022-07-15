Канада расширила санкции в отношении нефтегазовой отрасли России

8 июня Канада уже объявляла о санкциях в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов. МИД России в ответ запретил въезд в страну нескольким десяткам граждан Канады, в том числе премьер-министру Джастину Трюдо.