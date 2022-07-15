Газета
Политика

Канада расширила санкции в отношении нефтегазовой отрасли России

Ведомости

Правительство Канады ввело новые ограничения в отношении нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности России, говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

«14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности», — сообщили в МИДе.

В министерстве уточнили, что гражданам и компаниям Канады запрещено предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, компьютерной, электронной и оптической техники, электрооборудования, наземного транспорта и трубопроводов в трех указанных отраслях.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли анонсировала введение таких санкций 10 июля. По ее словам, нефтяной, газовый, химический и обрабатывающий секторы экономики составляют более 50% федерального бюджета РФ. Временный поверенный в делах России в Канаде Владимир Проскуряков назвал очередные канадские ограничения необоснованными и контрпродуктивными. «Как мы неоднократно предупреждали, все экономические санкции обоюдоостры и будут обязательно иметь обратный и побочный эффект для самой Канады», — заявил он ТАСС.

8 июня Канада уже объявляла о санкциях в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов. МИД России в ответ запретил въезд в страну нескольким десяткам граждан Канады, в том числе премьер-министру Джастину Трюдо.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных